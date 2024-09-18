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В Сумской области будут судить директора ООО, который завладел 1,2 млн грн во время реконструкции школы

22:18, 18 сентября 2024
Директор ООО внес в официальную документацию завышенные объемы выполненных работ.
В Сумской области будут судить директора ООО, который завладел 1,2 млн грн во время реконструкции школы
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В Сумской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора ООО, который завладел 1,2 млн грн во время реконструкции школы.

Как сообщила полиция Сумской области, в августе 2021 года между директором Общества с ограниченной ответственностью и отделом образования заключен договор о реконструкции и термомодернизации подвального помещения Ольшанской общеобразовательной школы. После завершения указанных работ директор ООО внес в официальную документацию завышенные объемы выполненного.

Более того, установлено, что с целью одержания победы в указанном тендерном предложении директор ООО использовал заведомо подложные документы, в частности, справку о наличии работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт.

Согласно заключению экспертизы при выполнении работ обвиняемый завладел бюджетными средствами в сумме 1 млн 169 тыс. грн. Полученные преступным методом средства фигурант использовал в собственной хозяйственной деятельности.

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