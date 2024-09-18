На Сумщині судитимуть директора ТОВ, який заволодів 1,2 млн грн під час реконструкції школи

Директор ТОВ вніс до офіційної документації завищені обсяги виконаних робіт.

На Сумщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ, який заволодів 1,2 млн грн під час реконструкції школи.

Як повідомила поліція Сумської області, у серпні 2021 року між директором Товариства з обмеженою відповідальністю та відділом освіти укладено договір щодо реконструкції та термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи. Після завершення зазначених робіт директор ТОВ вніс до офіційної документації завищені обсяги виконаного.

Більш того, встановлено, що з метою отримання перемоги в зазначеній тендерній пропозиції директор ТОВ використав завідомо підроблені документи, зокрема, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Згідно з висновком експертизи під час виконання робіт обвинувачений заволодів бюджетними коштами в сумі 1 млн 169 тис. грн. Отримані злочинним шляхом кошти фігурант використав у своїй господарській діяльності.

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