Как внутренне перемещенному лицу стать на учет в ГНС как самозанятое лицо — разъяснение

Как осуществляется взятие на учет в физлиц, которые намерены осуществлять независимую профессиональную деятельность, переселившихся с временно оккупированных территорий и справку ВПЛ.

Государственная налоговая служба объяснила, как осуществляется взятие на учет в контролирующих органах физлиц, которые намерены осуществлять независимую профессиональную деятельность, переселившихся с временно оккупированных территорий и справку внутренне перемещенного лица.

Согласно п. 2 ст. 6 Закона Украины от 15 апреля 2014 года №1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» внесение сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства лиц на временно оккупированной территории, а также на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, определенных в порядке, установленном КМУ, в Единый государственный демографический реестр при оформлении, обмене документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус, осуществляется на основании документов, что подтверждают зарегистрированное или задекларированное место жительства или сведений, внесенных в документы лица, подлежащие обмену.

Образец документов, подтверждающих зарегистрированное или задекларированное место жительства, утвержденный приказом Министерства внутренних дел Украины от 26.09.2014 №997 «Об утверждении образца и Порядка выдачи справки, подтверждающего местонахождение граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории или переселившихся из нее, письменного заявления».

Согласно ст. 4 Закона Украины от 20 октября 2014 г. №1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Такая справка выдается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением КМУ от 1.10.2014 г. №509.

Граждане Украины, переселившиеся с временно оккупированной территории и получившие в органах Государственной миграционной службы Украины справку, подтверждающую место их пребывания, а также внутренне перемещенные лица, получившие в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица , обязаны определить свой налоговый адрес и предоставить соответствующему контролирующему органу сведения об изменении данных, вносимых в учетную карточку налогоплательщика или уведомление физического лица, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по ф. №1П (Заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков по ф. №5ДР или Заявление о внесении изменений в отдельный реестр Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков в отношении физических лиц, учитываемых по серии и/или номеру паспорта по ф .№5ДРП, предъявляя при этом документ, удостоверяющий личность, и указанные справки.

При предъявлении справок к заявлению по ф. №5ДР или по ф. №5ДРП вносится информация относительно адреса регистрации места жительства соответственно паспортного документа лица и полный почтовый адрес гражданина, по которому ему может быть вручена официальная корреспонденция, или адрес фактического места жительства/нахождения соответственно информации, указанной в справках.

Порядок взятия на учет физических лиц, не являющихся предпринимателями и осуществляющих независимую профессиональную деятельность, условием ведения которой по закону является государственная регистрация такой деятельности в соответствующем уполномоченном органе и получение свидетельства о регистрации или иного документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на ведение независимой профессиональной деятельности, определен п. 6.7 разд. VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 г. №1588.

В частности, п.п. 1 п. 6.7 разд. VI Порядка №1588 установлено, что для взятия на учет физическое лицо, намеревающееся осуществлять независимую профессиональную деятельность, в срок 10 календарных дней после государственной регистрации (регистрации) независимой профессиональной деятельности в соответствующем уполномоченном органе и получение свидетельства о регистрации или иного документа (разрешения) , сертификата и т.п.), что подтверждает право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, обязана подать лично (отправить заказным письмом с описанием вложения) или через уполномоченное лицо в контролирующий орган по месту своего постоянного проживания заявление по ф. №5-ОПП и соответствующие документы, подтверждающие право физического лица на ведение независимой профессиональной деятельности.

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