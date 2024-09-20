Какие расходы можно включить в налоговую скидку — список

Документы на получение налоговой скидки за расходы, понесенные в 2023 году, можете подать в течение года – до 31 декабря 2024 включительно.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области рассказали, какие расходы разрешены для включения в налоговую скидку.

Перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, определен в п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Следовательно, налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, за такие фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы:

часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

сумму средств, уплаченных в пользу отечественных заведений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости обучения;

страховые платежи (взносы, премии) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы (в рамках негосударственного пенсионного обеспечения);

сумму затрат на:

- оплату вспомогательных репродуктивных технологий;

- оплату стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;

сумму средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства, принадлежащего налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива;

суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, определенного законом, в частности, на погашение льготного ипотечного жилищного кредита, предоставленного на такие цели, и процентов по нему;

сумму средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, имеющим статус внутренне перемещенного лица;

суммы расходов на приобретение акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является юридическое лицо, которое приобрело статус резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", при условии, что такие расходы были понесены налогоплательщиком до получения эмитентом статуса резидента Дія Сіті или в течение периода, когда такой резидент Дія Сіті отвечал требованию, установленному пунктом 3 части третьей статьи 5 указанного Закона.

Как известно, документы на получение налоговой скидки за расходы, понесенные в 2023 году, можно подать в течение года – до 31 декабря 2024 года включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.