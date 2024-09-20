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Які витрати можна включити до податкової знижки — перелік

22:55, 20 вересня 2024
Документи на отримання податкової знижки за витрати, понесені у 2023 році, можете подати впродовж року – до 31 грудня 2024 року включно.
Які витрати можна включити до податкової знижки — перелік
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли, які витрати дозволені для включення до податкової знижки.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначений у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.

Отож, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, за такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

  • частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески ( в рамках недержавного пенсійного забезпечення);
  •  суму витрат на:

- оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

  • суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
  • суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, зокрема, на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;
  • суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
  • суми витрат на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з частиною третьою статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", за умови що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідав вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 зазначеного Закону.

Як відомо, документи на отримання податкової знижки за витрати, понесені у 2023 році, можна подати впродовж року – до 31 грудня 2024 року включно. 

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