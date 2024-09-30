В Киеве разрабатывают новый закон о децентрализации и финансовой автономии для столицы

Новый закон о столице позволит восстановить местное самоуправление в Киеве, – Андрей Витренко.

Источник фото: sluga-narodu.com

Депутаты Киевского городского совета от партии «Слуга народа» разрабатывают новый закон о столице, который имеет целью восстановить местное самоуправление в Киеве, усилить управление финансами и обеспечить эффективную защиту интересов общества. Об этом сообщила партия «Слуга народа».

Председатель фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко, глава постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, отметил, что новый закон позволит столице самостоятельно отвечать на современные вызовы безопасности и обороны, а также будет способствовать децентрализации управления городом.

«Новый закон о столице - важен, ведь Киев - единственная громада в Украине, где местное самоуправление до сих пор под контролем исполнительной власти. Это не только нарушает права общины, но и сдерживает развитие города», - подчеркнул Витренко на круглом столе, посвященном обсуждению будущего закона.

Среди ключевых аспектов нового закона - финансовая автономия и обеспечение прозрачного влияния общины на управление городом, что должно стать важным шагом на пути к децентрализации.

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