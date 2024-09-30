У Києві розробляють новий закон щодо децентралізації та фінансової автономії для столиці

Новий закон про столицю дозволить відновити місцеве самоврядування в Києві, – Андрій Вітренко.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Депутати Київської міської ради від партії «Слуга Народу» розробляють новий закон про столицю, який має на меті відновити місцеве самоврядування в Києві, посилити управління фінансами та забезпечити ефективний захист інтересів громади. Про це повідомила партія «Слуга Народу».

Голова фракції «Слуга Народу» в Київраді Андрій Вітренко, очільник постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, зазначив, що новий закон дозволить столиці самостійно відповідати на сучасні виклики безпеки та оборони, а також сприятиме децентралізації управління містом.

«Новий закон про столицю – важливий, адже Київ – єдина громада в Україні, де місцеве самоврядування досі під контролем виконавчої влади. Це не лише порушує права громади, а й стримує розвиток міста», – підкреслив Вітренко на круглому столі, присвяченому обговоренню майбутнього закону.

Серед ключових аспектів нового закону – фінансова автономія та забезпечення прозорого впливу громади на управління містом, що має стати важливим кроком на шляху до децентралізації.

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