На Львівщині викрили зловмисників, які займалися збутом фальшивих 100-доларових купюр

Двоє мешканців Львівщини налагодили у регіоні збут підробленої іноземної валюти.

На Львівщині припинено діяльність організованої групи, яка займалась збутом підробленої американської валюти. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє мешканців Львівщини налагодили у регіоні збут підробленої іноземної валюти. Мова йде про фіктивні 100-доларові купюри, які обмінювали в пунктах обміну на гривні.

Для реалізації свого плану вони залучили трьох спільників. Між учасниками було чітко розподілено ролі та обов’язки. Організатор та співорганізатор зберігали фальсифіковані гроші, забезпечували цими коштами інших учасників, координували їх дії, отримували «прибуток», виплачували фігурантам обумовлений «заробіток» у відсотковому еквіваленті від збутого. Виконавець безпосередньо здійснював продаж підробки у обмінниках. Один із пособників підшукував збувачів фальсифікованих грошей, інший – виконував функцію водія.

Окрім цього, в подальшому для збуту фіктивних американських доларів вони залучили ще двох львів’ян, які не входили до складу організованої групи. Чоловіки не були обізнані про їх злочинну діяльність. За виконану роботу фігуранти отримували дивіденди від прибутку.

Також, в ході протиправної діяльності, фігуранти двічі здійснили замах на збут фальшивки. Однак, в обмінниках було виявлено підробки, після чого чоловіки втікали з місця події на автомобілі.

В ході оперативно-розшукових заходів усіх чоловіків було встановлено та затримано. П’ятьом учасникам організованої групи та двом чоловікам, які не входили до її складу повідомлено про підозру. Їм інкримінують придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а також замах на збут підробленої іноземної валюти (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України).

Під час обшуків вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 ймовірно з ознаками підроблення, а також 9 автівок преміум-класу та чорнові записи.

Слідчі дії тривають. Призначено ряд експертиз. Встановлюються канали надходження підробленої валюти.

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