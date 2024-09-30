Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые занимались сбытом фальшивых 100-долларовых купюр

Двое жителей Львовской области наладили в регионе сбыт поддельной иностранной валюты.

Во Львовской области прекращена деятельность организованной группы, которая занималась сбытом поддельной американской валюты. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, двое жителей Львовской области наладили в регионе сбыт поддельной иностранной валюты. Речь идет о фиктивных 100-долларовых купюрах, обменивавшихся в пунктах обмена на гривны.

Для реализации своего плана они привлекли троих сообщников. Между участниками были четко распределены роли и обязанности. Организатор и соорганизатор хранили фальсифицированные деньги, снабжали этими средствами других участников, координировали их действия, получали «прибыль», выплачивали фигурантам оговоренный «заработок» в процентном эквиваленте от сбыта. Исполнитель напрямую осуществлял продажу подделки в обменниках. Один из пособников подыскивал сбытчиков фальсифицированных денег, другой выполнял функцию водителя.

Кроме этого, в дальнейшем для сбыта фиктивных американских долларов они привлекли еще двух львовян, не входивших в организованную группу. Мужчины не были осведомлены об их преступной деятельности. За проделанную работу фигуранты получали дивиденды от прибыли.

Также, в ходе противоправной деятельности, фигуранты дважды покушались на сбыт фальшивки. Однако, в обменниках были обнаружены подделки, после чего мужчины скрывались с места происшествия на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий все мужчины были установлены и задержаны. Пятерым участникам организованной группы и двум мужчинам, не входившим в ее состав, сообщено о подозрении. Им инкриминируют приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, а также покушение на сбыт поддельной иностранной валюты (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 УК Украины).

Во время обысков изъяли более 220 000 гривен, более 23 000 долларов, из которых 17 000 вероятно с признаками подделки, а также 9 автомобилей премиум-класса и черновые записи.

Следственные действия продолжаются. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются каналы поступления поддельной валюты.

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