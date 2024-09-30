Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые занимались сбытом фальшивых 100-долларовых купюр

Во Львовской области прекращена деятельность организованной группы, которая занималась сбытом поддельной американской валюты. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, двое жителей Львовской области наладили в регионе сбыт поддельной иностранной валюты. Речь идет о фиктивных 100-долларовых купюрах, обменивавшихся в пунктах обмена на гривны.
Для реализации своего плана они привлекли троих сообщников. Между участниками были четко распределены роли и обязанности. Организатор и соорганизатор хранили фальсифицированные деньги, снабжали этими средствами других участников, координировали их действия, получали «прибыль», выплачивали фигурантам оговоренный «заработок» в процентном эквиваленте от сбыта. Исполнитель напрямую осуществлял продажу подделки в обменниках. Один из пособников подыскивал сбытчиков фальсифицированных денег, другой выполнял функцию водителя.
Кроме этого, в дальнейшем для сбыта фиктивных американских долларов они привлекли еще двух львовян, не входивших в организованную группу. Мужчины не были осведомлены об их преступной деятельности. За проделанную работу фигуранты получали дивиденды от прибыли.
Также, в ходе противоправной деятельности, фигуранты дважды покушались на сбыт фальшивки. Однако, в обменниках были обнаружены подделки, после чего мужчины скрывались с места происшествия на автомобиле.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий все мужчины были установлены и задержаны. Пятерым участникам организованной группы и двум мужчинам, не входившим в ее состав, сообщено о подозрении. Им инкриминируют приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, а также покушение на сбыт поддельной иностранной валюты (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 УК Украины).
Во время обысков изъяли более 220 000 гривен, более 23 000 долларов, из которых 17 000 вероятно с признаками подделки, а также 9 автомобилей премиум-класса и черновые записи.
Следственные действия продолжаются. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются каналы поступления поддельной валюты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.