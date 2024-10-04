Кабмин провел заседание – какие решения приняли 4 октября

В пятницу, 4 октября, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесено зміни до постанови КМУ від 05.12.2018 N 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій». Викладено у новій редакції Статут Національного агентства кваліфікацій, яким, серед іншого, передбачається, що Національне агентство кваліфікацій реалізує проекти в рамках програм міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу та/або еквівалентних програм в Україні.

Затверджено, відповідно до ЗУ «Про управління обʼєктами державної власності», Порядок звітування наглядової ради перед уповноваженим органом управління державного унітарного підприємства, загальними зборами господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника.

Визнано, задля законодавчого врегулювання правової неузгодженості питання атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту», такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 12.02.1996 N 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» та постанову КМУ від 29.08.2003 N 1380 «Про ліцензування освітніх послуг».

Внесено зміни до постанови КМУ від 18.05.2011 N 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі». Викладено у новій редакції Типове положення про регіональну раду підприємців в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі. Підвищено прозорість процедури формування та затвердження персонального складу регіональних рад підприємців. Запроваджено змінність персонального складу регіональних рад підприємців та підвищено прозорість їх діяльності. Впроваджено можливість організації дистанційної форми засідань регіональних рад підприємців тощо.

Внесено зміни до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України. Переглянуто, з метою забезпечення доступності іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб та для членів їх сімʼї першого ступеня споріднення, обмеження до віку житла та місця його розташування, яке може бути придбане в рамках програми «єОселя». Передбачено також можливість здійснення роботодавцем кандидата або заінтересованою стороною компенсації частини першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Доповнено Умови вимогою, що для отримання кредиту кандидат та повнолітні члени його сімʼї не повинні мати діючих та/або припинених договорів (погашених кредитів), укладених відповідно до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Затверджено, відповідно до статті 56 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядок створення та функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; Порядок формування витягів з Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; форму витягу з Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Передбачено, що технічним адміністратором Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, є державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті за програмою «Електронне урядування», якими передбачено можливість використання коштів на створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Затверджено, відповідно до статті 60 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядок складення акцизного електронного документа та форму акцизного електронного документа. Порядком складання акцизного електронного документа визначено відомості, які зазначаються в акцизному електронному документі; особливості заповнення такого документа; коди операцій, які супроводжуються складенням акцизного електронного документа, та порядок заповнення документа залежно від обраного коду операції; процедуру внесення змін (коригування) до акцизного електронного документу у разі виявлення невідповідності даних документу чи невідповідності товару (продукції); процедуру інформування економічного оператора продавця/постачальника про виявлені невідповідності даних акцизного електронного документа чи товарів (продукції), зазначених в документі, шляхом надсилання відповідних повідомлень; випадки анулювання акцизного електронного документа; процедуру складання акцизного електронного документа у режимі офлайн із застосуванням програмних рішень, наданих власником (держателем) Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Затверджено, відповідно до пункту 222.4 статті 222 Податкового кодексу України, Порядок розрахунку сум акцизного податку, які повинні бути сплачені економічними операторами - виробниками/імпортерами за сформовані унікальні ідентифікатори, який набере чинності з 01.01.2026. Порядок визначає механізм розрахунку сум акцизного податку, які повинні бути сплачені економічними операторами - виробниками/імпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за сформовані Електронною системою обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, унікальні ідентифікатори, а також унікальні ідентифікатори, сформовані відповідно до нормативних актів ЄС з питань, що стосуються створення та забезпечення функціонування системи відстеження тютюнових виробів, виготовлених у державах - членах ЄС, інформація та додаткові дані про які внесені імпортерами таких тютюнових виробів до Електронної системи. Встановлено, що зазначений розрахунок здійснюється в автоматичному режимі програмними засобами Електронної системи.

Внесено зміни до постанови КМУ від 13.08.2024 N 986 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Зменшено на 464 млн. 372, 539 тис. грн загальну суму коштів, виділених із фонду ліквідації наслідків збройної агресії Агентству відновлення для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Виключено з Переліку обʼєктів, які підлягають відновленню в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення, 1 обʼєкт в селищі Бородянка Бучанського району Київської області; уточнено назву обʼєкта, що реалізується на території селища Бородянка Київської області; уточнено суми очікуваної вартості відновлення та обсягів фінансування на 2024 рік по деяких обʼєктах, що відновлюються на території селища Бородянка тощо.

Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній академії аграрних наук на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» на 12 млн. 834,8 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу» на 12 млн. 834,8 тис. гривень для забезпечення найбільш ефективного проведення наукових досліджень науковими установами Національної академії аграрних наук України.

Передано котельні модульні газові у власність територіальних громад Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей задля безперебійного надання комунальних послуг з теплопостачання мешканцям територіальних громад під час проходження опалювального сезону 2024/25 року та на обʼєктах критичної інфраструктури.

Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного

бюджету за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» в обсязі 2 млн. 920 тис. гривень (видатки розвитку), Національній академії наук на програму «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (видатки розвитку) з метою забезпечення належного завершення виконання у 2024 році Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України наукових досліджень у галузі створення та впровадження перспективних інтелектуальних інформаційних технологій і перспективних систем штучного інтелекту для задоволення соціальних, економічних і культурних потреб, інтересів національної безпеки, оборони держави та інноваційного розвитку України.

Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на 1 млн. 450 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи, проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти» на 1 млн. 450 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 млн. 450 тис. гривень) з метою забезпечення державних закладів позашкільної освіти коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Комітету цифрової політики Організації економічного співробітництва та розвитку. Отримання статусу учасника Комітету цифрової політики дозволить Україні брати участь в роботі Комітету протягом усього відкритого періоду його роботи, надасть доступ до значного масиву даних в сфері цифрової політики та відкриє можливості для отримання важливого міжнародного досвіду розвинених країн для реалізації ефективної цифрової політики в Україні.

Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Комітету регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку. Отримання статусу учасника Комітету регуляторної політики дозволить Україні брати участь в роботі Комітету протягом усього відкритого періоду його роботи, надасть доступ до значного масиву даних в сфері регуляторної політики та відкриє можливості для отримання важливого міжнародного досвіду розвинених країн для реалізації ефективної регуляторної політики в Україні.

Схвалено залучення гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, у розмірі 10 млн. доларів США для реалізації інвестиційного проекту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи».