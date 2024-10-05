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Женщина с Волыни получила должность «мирового судьи» в Ялте — дело передали в суд

13:11, 5 октября 2024
Волынянку будут судить за сотрудничество с оккупантами в Крыму.
Женщина с Волыни получила должность «мирового судьи» в Ялте — дело передали в суд
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Волынянку, которая согласилась занять должность судьи в аннексированной Ялте, будут судить за коллаборационизм. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина, которая на время незаконной аннексии Крыма проживала и живет в Ялте, в ноябре 2023 года добровольно заняла должность «мировой судьи» на временно оккупированной территории.

Обвиняемая работает в незаконном судебном органе – «судебном участке № 94 Ялтинского судового района (городской округ Ялта) Республики Крым».

Она обеспечивает выполнение функций представителя оккупационных властей для ее становления и укрепления, реализует незаконную правовую политику государства-агрессора и принимает судебные решения.

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 39-летней женщиной коллаборационной деятельности.

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