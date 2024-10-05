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Укрпочта получила еще 70 тысяч повесток для оповещения военнообязанных

12:13, 5 октября 2024
Сформированные реестром повестки подписаны электронными подписями начальников ТЦК.
Укрпочта получила еще 70 тысяч повесток для оповещения военнообязанных
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Минобороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, отправленных Укрпочте для оповещения граждан, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Сформированные реестром повестки подписаны электронными подписями начальников ТЦК и имеют QR-код, который можно проверить с помощью камеры смартфона и приложения "Резерв+".

По имеющейся в UMP информации, в алгоритмах формирования повесток обнаружены некоторые проблемы.

В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

Как ранее сообщалось, в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их по адресам военнообязанным.

В ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

Укрпочта начала рассылать повестки в Прикарпатье.

Напомним, что Кабмин сократил срок прибытия в ТЦК по повестке.

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ТЦК Укрпочта

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