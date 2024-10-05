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Укрпошта отримала ще 70 тисяч повісток для оповіщення військовозобов'язаних

12:13, 5 жовтня 2024
Сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК.
Укрпошта отримала ще 70 тисяч повісток для оповіщення військовозобов'язаних
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Міноборони України за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені Укрпошті для оповіщення громадян, які підлягають мобілізації. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Зазначається, що сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який  можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку "Резерв+".

За наявною в UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми.

Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов’язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

Як раніше повідомлялося, в Україні планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року і відправити їх на адреси військовозобов’язаним.

У ТЦК пояснили, що запровадження до законодавства обов’язку оновити військово-облікові дані протягом 60 днів та можливості такого оновлення через застосунок Резерв+ дозволило ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання військовозобов’язаних. Тож, тепер на ці адреси можна буде масово розіслати повістки.

Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті.

Нагадаємо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК за повісткою.

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ТЦК Укрпошта

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