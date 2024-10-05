Практика судів
  1. В Україні

Жінка з Волині отримала посаду «мирового судді» у Ялті — справу передали до суду

13:11, 5 жовтня 2024
Волинянку судитимуть за співпрацю з окупантами в Криму.
Жінка з Волині отримала посаду «мирового судді» у Ялті — справу передали до суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинянку, яка погодилася обійняти посаду судді в анексованій Ялті, судитимуть за колабораціонізм. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка на час незаконної анексії Криму проживала й нині живе в Ялті, у листопаді 2023 року добровільно обійняла посаду «мирової судді» на тимчасово окупованій території.

Обвинувачена працює у незаконному судовому органі – «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым».

Вона забезпечує виконання функцій представника окупаційної влади задля її становлення і зміцнення, реалізовує незаконну правову політику держави-агресора та ухвалює судові рішення.

До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жінкою колабораційної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпорядження про виділення коштів на друк 900 тисяч повісток існує, але воно засекречене – відповідь Мінекономіки

Розпорядженню про друк 900 тисяч повісток присвоєно гриф «Для службового користування».

Суд ЄС підтвердив, що заборона на консультації адвокатів для російського бізнесу не становить втручання в основні права

Як зазначив суд, дана заборона не ставить під сумнів фундаментальне право всіх осіб на консультацію адвоката.

Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій

Лише за умови уточнення військово-облікових даних, наявності документу та неперебування в розшуку – Кабмін вніс зміни до порядку автоматичного продовження відстрочок чиновникам і грантовим громадським організаціям, які внесені до переліку критично важливих.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Суб’єктам лобіювання заборонять цькувати інших суб’єктів лобіювання – Кабмін затвердив правила етичної поведінки лобістів

Уряд затвердив правила етики лобістів, за якими їм заборонено здійснювати мобінг інших лобістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва