Жінка з Волині отримала посаду «мирового судді» у Ялті — справу передали до суду

Волинянку судитимуть за співпрацю з окупантами в Криму.

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Волинянку, яка погодилася обійняти посаду судді в анексованій Ялті, судитимуть за колабораціонізм. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка на час незаконної анексії Криму проживала й нині живе в Ялті, у листопаді 2023 року добровільно обійняла посаду «мирової судді» на тимчасово окупованій території.

Обвинувачена працює у незаконному судовому органі – «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым».

Вона забезпечує виконання функцій представника окупаційної влади задля її становлення і зміцнення, реалізовує незаконну правову політику держави-агресора та ухвалює судові рішення.

До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річною жінкою колабораційної діяльності.

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