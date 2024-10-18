В МВД напомнили, кому и когда нужно проходить обязательный технический контроль транспортных средств

Обязательный технический контроль должны проходить грузовые автомобили, автобусы, транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

Фото: hsc.gov.ua

Главный сервисный центр МВД напомнил, когда необходимо проходить обязательный технический контроль транспортных средств.

Обязательный технический контроль (далее – ОТК) должны проходить грузовые автомобили, автобусы, транспортные средства, перевозящие опасные грузы, и легковые автомобили, используемые для получения прибыли, в частности такси. Контроль осуществляют сертифицированные организации, имеющие соответствующее оборудование.

Во время процедуры ОТК проверяются тормозная система и рулевое управление, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, исправность наружных приборов. Если у транспортного средства газобаллонное оборудование, его тоже тщательно диагностируют.

Периодичность прохождения обязательного технического контроля транспортных средств

Каждые два года: легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации более двух лет.

Ежегодно: грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, прицепы к ним, такси – независимо от срока эксплуатации.

Дважды в год: автобусы, специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы независимо от срока эксплуатации.

При проверке осуществляется фотофиксация проведения ОТК. Предусмотрена также видеофиксация процесса контроля, но она будет внедрена через полгода после прекращения или отмены военного положения.

Результаты вносятся в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице Главного сервисного центра МВД через сервис «Проверка протокола ОТК». Протоколы ОТК, изданные после 9 февраля 2024 г., можно также проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.

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