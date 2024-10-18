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У МВС нагадали, кому та коли потрібно проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів

07:00, 18 жовтня 2024
Обов’язковий технічний контроль повинні проходити вантажні автомобілі, автобуси, транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі.
У МВС нагадали, кому та коли потрібно проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС нагадав, коли потрібно проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів.

Обов’язковий технічний контроль (далі – ОТК)  повинні проходити вантажні автомобілі, автобуси, транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, та легкові авто, що використовуються з метою отримання прибутку, зокрема таксі. Контроль здійснюють сертифіковані організації, котрі мають відповідне обладнання.

Під час процедури ОТК перевіряються гальмівна система та рульове керування, пневматичні шини та колеса, світлопропускання скла, справність зовнішніх світлових приладів. Якщо транспортний засіб має газобалонне обладнання, його теж ретельно діагностують.

Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Кожні два роки: легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – зі строком експлуатації понад два роки.

Щороку: вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 тонни, причепи до них, таксі – незалежно від строку експлуатації.

Двічі на рік: автобуси, спеціалізовані транспортні засоби, котрі перевозять небезпечні вантажі, – незалежно від строку експлуатації.

Під час перевірки здійснюється фотофіксація проведення ОТК. Передбачена також відеофіксація процесу контролю, але вона буде впроваджена через пів року після припинення або скасування воєнного стану.

Результати вносять у спеціальну електронну форму протоколу ОТК. Перевірити чинність документа можна онлайн на сторінці Головного сервісного центру МВС через сервіс  «Перевірка протоколу ОТК». Протоколи ОТК, видані після 9 лютого 2024 року, можна також перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на документі.

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