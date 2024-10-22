Какие документы необходимо подготовить для получения кредита по программе «Жилье для ВПЛ»

Какой список документов нужно подготовить победителям отбора.

Как сообщают в Минреинтеграции, семьи переселенцев, отобранные среди участников программы «Жилищные помещения для ВПЛ», смогут оформить льготный кредит на приобретение жилья. Кредиты предоставляются по самой низкой в ​​Украине ставке — 3% годовых сроком до 30 лет и начальным взносом от 6% стоимости жилья.

Для оформления кредита необходимо предоставить пакет документов в региональное отделение Госмолодежжилья по месту жительства.

Какой список документов нужно подготовить победителям отбора – в видео ниже:

Программа доступного ипотечного кредитования для ВПЛ реализуется Минреинтеграции и Госмолодежжилья при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Как ранее стало известно, украинцы в возрасте до 25 лет теперь имеют возможность получить до 150 тысяч гривен на открытие собственного дела через правительственную программу єРобота.

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