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Які документи потрібно підготувати для отримання кредиту за програмою «Житло для ВПО»

23:29, 22 жовтня 2024
Який список документів потрібно підготувати переможцям відбору.
Які документи потрібно підготувати для отримання кредиту за програмою «Житло для ВПО»
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Як повідомляють у Мінреінтеграції, сім’ї переселенців, які були відібрані серед учасників програми «Житлові приміщення для ВПО», зможуть оформити пільговий кредит на придбання житла. Кредити надаються за найнижчою в Україні ставкою — 3% річних на строк до 30 років та початковим внеском від 6% вартості житла.

Для оформлення кредиту необхідно подати пакет документів до регіонального відділення Держмолодьжитла за місцем проживання.

Який список документів потрібно підготувати переможцям відбору – у відео нижче:

Програма доступного іпотечного кредитування для ВПО реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Як раніше стало відомо, українці віком до 25 років тепер мають можливість отримати до 150 тисяч гривень на відкриття власної справи через урядову програму єРобота.

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кредит документи ВПО

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