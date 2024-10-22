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Викладачку Львівського університету відсторонили за трансляцію російського контенту

18:15, 22 жовтня 2024
Викладачку ЛДУФК відсторонили за трансляцію на лекції відео з російських медцентрів.
Викладачку Львівського університету відсторонили за трансляцію російського контенту
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Доцентку Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Мар'яну Лужну відсторонили від роботи та покарали доганою після інциденту з трансляцією відео з російських джерел під час лекції. Про це повідомив голова «Української студентської асоціації фізичної терапії» Олег Карпов та пресслужба університету.

Інцидент стався під час лекції з предмету «Інноваційні технології у фізичній терапії». Викладачка показала студентам відео, зняте у росії, на що вони відразу відреагували, закликавши викладачку вимкнути матеріал через його російське походження. Проте Лужна порадила студентам просто вимкнути звук і продовжити перегляд відео.

Ця ситуація обурила частину студентів, і деякі з них навіть вирішили покинути дисципліну. У відповідь на інцидент керівництво університету створило комісію для розслідування. За результатами перевірки викладачку було відсторонено та накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

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Львів

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