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Преподавательницу Львовского университета отстранили за трансляцию российского контента

18:15, 22 октября 2024
Преподавательницу ЛГУФК отстранили за трансляцию на лекции видео из российских медцентров.
Преподавательницу Львовского университета отстранили за трансляцию российского контента
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Доцента Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Марьяну Лужную отстранили от работы и наказали выговором после инцидента с трансляцией видео из российских источников во время лекции. Об этом сообщил председатель «Украинской студенческой ассоциации физической терапии» Олег Карпов и пресс-служба университета.

Инцидент произошел во время лекции по предмету «Инновационные технологии в физической терапии». Преподавательница показала студентам видео, снятое в россии, на что они сразу отреагировали, призвав преподавательницу выключить материал из-за его российского происхождения. Однако Лужная посоветовала студентам просто выключить звук и продолжить просмотр видео.

Эта ситуация возмутила часть студентов, и некоторые из них даже решили покинуть дисциплину. В ответ на инцидент руководство университета создало комиссию для расследования. По результатам проверки преподавательница была отстранена и наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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Львов

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