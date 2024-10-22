Преподавательницу Львовского университета отстранили за трансляцию российского контента

Преподавательницу ЛГУФК отстранили за трансляцию на лекции видео из российских медцентров.

Доцента Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Марьяну Лужную отстранили от работы и наказали выговором после инцидента с трансляцией видео из российских источников во время лекции. Об этом сообщил председатель «Украинской студенческой ассоциации физической терапии» Олег Карпов и пресс-служба университета.

Инцидент произошел во время лекции по предмету «Инновационные технологии в физической терапии». Преподавательница показала студентам видео, снятое в россии, на что они сразу отреагировали, призвав преподавательницу выключить материал из-за его российского происхождения. Однако Лужная посоветовала студентам просто выключить звук и продолжить просмотр видео.

Эта ситуация возмутила часть студентов, и некоторые из них даже решили покинуть дисциплину. В ответ на инцидент руководство университета создало комиссию для расследования. По результатам проверки преподавательница была отстранена и наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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