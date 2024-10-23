В Киеве будут судить мужчину, который систематически избивал и оскорблял свою мать

Обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности.

В Киеве будут судить мужчину за систематическое совершение домашнего насилия в отношении матери. Обидчик обижал и избивал пожилую женщину, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Об этом сообщает столичная полиция.

К правоохранителям неоднократно обращалась 74-летняя женщина с заявлениями о том, что ее сын долго злоупотребляет алкоголем и оскорбляет ее. Все случаи документировали работники сектора противодействия домашнему насилию.

Полицейские составляли в отношении обидчика протоколы по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – совершение домашнего насилия. Суд назначал 46-летнему мужчине наказание в виде штрафа, а также обязал его пройти обязательную программу для обидчиков. Однако правонарушитель и дальше продолжал унижать и оскорблять мать, избивал и выгонял из ее собственной квартиры.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Санкция пола предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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