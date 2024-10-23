У Києві судитимуть чоловіка, який систематично бив та ображав свою матір

Кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

У Києві судитимуть чоловіка за систематичне вчинення домашнього насильства відносно матері. Кривдник ображав та бив літню жінку, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє столична поліція.

До правоохоронців неодноразово зверталась 74-річна жінка із заявами про те, що її син тривалий час зловживає алкоголем та ображає її. Усі випадки документували працівники сектору протидії домашньому насильству.

Поліцейські складали відносно кривдника протоколи за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Суд призначав 46-річному чоловікові покарання у вигляді штрафу, а також зобов’язав його пройти обов’язкову програму для кривдників. Проте, правопорушник і надалі продовжував принижувати та ображати матір, бив та виганяв з її власної квартири.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

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