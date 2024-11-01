Работодатель должен принять меры по переводу такого работника на другую работу, соответствующую его состоянию здоровья.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие гарантии имеет работник в случае увольнения по состоянию здоровья.

Если работник в соответствии с медицинским заключением (перечень документов определен Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины 27.12.2022 № 1449) не может продолжать выполнять свою работу, предусмотренную трудовым договором, работодатель должен принять меры по переводу такого работника на другую работу, соответствующую его состоянию здоровья.

При этом перевод работника на другую работу возможен только с его согласия. Увольнение работника на основании пункта 2 статьи 40 КЗоТа Украины допускается, если другой работы нет или работник отказался от перевода.

Также при увольнении такому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы.

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