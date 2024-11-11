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На какие выплаты имеет право военнослужащий при увольнении по состоянию здоровья — список

07:18, 11 ноября 2024
При увольнении с военной службы по состоянию здоровья военнослужащий имеет право на ряд выплат.
На какие выплаты имеет право военнослужащий при увольнении по состоянию здоровья — список
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Министерство юстиции Украины напомнило, на какие выплаты имеет право военнослужащий при увольнении по состоянию здоровья.

Согласно статье 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (далее – Закон) военнослужащие пользуются всеми правами и свободами человека и гражданина, гарантиями этих прав и свобод, закрепленными в Конституции Украины и законах Украины, с учетом особенностей, установленных настоящим и другими законами.

Военнослужащим предоставляются определенные законом льготы, гарантии и компенсации.

При увольнении с военной службы по состоянию здоровья военнослужащий имеет право на следующие выплаты:

- одноразовая денежная помощь - 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы (не зависит от выслуги лет и не учитывает вознаграждения)

- компенсация за неиспользованные дни отпуска за время службы

- разовая помощь на оздоровление, если в течение года военнослужащий не получил эту помощь

- компенсация за неиспользованное вещное имущество (кроме срочников, курсантов и студентов военных учебных заведений)

- помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного довольствия, если такая выплата не была получена ранее в год увольнения.

Ранее Верховный Суд объяснил, когда находившиеся на содержании погибшего военнослужащего несовершеннолетние дети не имеют права на выплату денежного обеспечения.

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ВСУ минюст

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