Водителям и пешеходам напомнили правила поведения на дороге во время тумана

Патрульная полиция Киева напомнила водителям и пешеходам правила поведения на дороге во время тумана.
Водители:
- убедитесь в технической исправности транспортного средства;
- выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;
- откажитесь от рискованных маневрирований;
- увеличивайте дистанцию между автомобилями;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;
- при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
Пешеходы:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- не выбегайте на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности;
- выделите себя, надев световозвращающие элементы.
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