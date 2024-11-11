Водителям и пешеходам напомнили правила поведения на дороге во время тумана

Во время тумана водителям и пешеходам следует соблюдать ряд правил.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева напомнила водителям и пешеходам правила поведения на дороге во время тумана.

Водители:

- убедитесь в технической исправности транспортного средства;

- выбирайте безопасную скорость движения автомобиля;

- откажитесь от рискованных маневрирований;

- увеличивайте дистанцию ​​между автомобилями;

- пользуйтесь средствами пассивной безопасности;

- при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Пешеходы:

- переходите дорогу только в определенных местах и ​​на разрешенный сигнал светофора;

- не выбегайте на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности;

- выделите себя, надев световозвращающие элементы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.