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Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорозі під час туману

07:00, 11 листопада 2024
Під час туману водіям та пішоходам треба притримуватись низки правил.
Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорозі під час туману
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Патрульна поліція Києва нагадала водіям та пішоходам правила поведінки на дорозі під час туману.

Водії:

- переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;

- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;

- відмовтеся від ризикованих маневрувань;

- збільшуйте дистанцію між автомобілями;

- користуйтеся засобами пасивної безпеки;

- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

 - переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

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