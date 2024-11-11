Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорозі під час туману

Патрульна поліція Києва нагадала водіям та пішоходам правила поведінки на дорозі під час туману.
Водії:
- переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;
- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;
- відмовтеся від ризикованих маневрувань;
- збільшуйте дистанцію між автомобілями;
- користуйтеся засобами пасивної безпеки;
- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходи:
- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;
- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;
- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.
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