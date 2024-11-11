Водіям та пішоходам нагадали правила поведінки на дорозі під час туману

Під час туману водіям та пішоходам треба притримуватись низки правил.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Києва нагадала водіям та пішоходам правила поведінки на дорозі під час туману.

Водії:

- переконайтеся у технічній справності транспортного засобу;

- обирайте безпечну швидкість руху автомобіля;

- відмовтеся від ризикованих маневрувань;

- збільшуйте дистанцію між автомобілями;

- користуйтеся засобами пасивної безпеки;

- під час зупинки обов‘язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи:

- переходьте дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора;

- не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки;

- виділіть себе, одягнувши світлоповертаючі елементи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.