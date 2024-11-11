На які виплати має право військовослужбовець при звільненні за станом здоров’я — список

Міністерство юстиції України нагадало, на які виплати має право військовослужбовець при звільненні за станом здоров’я.
Згідно зі статтею 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі - Закон) військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.
Військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.
При звільненні з військової служби за станом здоров’я військовослужбовець має право на такі виплати:
- одноразова грошова допомога — 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби (не залежить від вислуги років і не враховує винагороди)
- компенсація за невикористані дні відпустки за час служби
- одноразова допомога на оздоровлення, якщо протягом року військовослужбовець не отримав цю допомогу
- компенсація за невикористане речове майно (крім строковиків, курсантів і студентів військових навчальних закладів)
- допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення, якщо така виплата не була отримана раніше в рік звільнення.
Раніше Верховний Суд пояснив, коли неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, не мають право на виплату грошового забезпечення.
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