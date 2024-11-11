На які виплати має право військовослужбовець при звільненні за станом здоров’я — список

При звільненні з військової служби за станом здоров’я військовослужбовець має право на низку виплат.

Міністерство юстиції України нагадало, на які виплати має право військовослужбовець при звільненні за станом здоров’я.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі - Закон) військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

Військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

При звільненні з військової служби за станом здоров’я військовослужбовець має право на такі виплати:

- одноразова грошова допомога — 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби (не залежить від вислуги років і не враховує винагороди)

- компенсація за невикористані дні відпустки за час служби

- одноразова допомога на оздоровлення, якщо протягом року військовослужбовець не отримав цю допомогу

- компенсація за невикористане речове майно (крім строковиків, курсантів і студентів військових навчальних закладів)

- допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення, якщо така виплата не була отримана раніше в рік звільнення.

Раніше Верховний Суд пояснив, коли неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, не мають право на виплату грошового забезпечення.

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