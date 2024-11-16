В Хмельницкой области суд вернул государству земли, на которых размещен памятник археологии

В собственность государства вернули земельные участки, на которых размещен памятник археологии Двошарове городище.

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В Хмельницкой области прокуратура через суд восстановила права государства на земельные участки, имеющие историко-культурное значение.

Суд обязал вернуть два земельных участка, на которых расположено археологическое местонахождение — Двошарове городище из незаконного владения государственной собственности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Этот объект культурного наследия и земля, на которой он находится, являются собственностью государства.

В то же время, прокурорами установлено, что в 2020 году земельные участки переданы в частную собственность гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

В результате таких действий нарушено исключительное право собственности государства на особо ценные земли, а также созданы реальные риски повреждения археологического наследия Украины.

В целях недопущения уничтожения культурного наследия прокуратура предъявила в суд иски об обязательстве вернуть участки законному владельцу.

Исковые требования суд удовлетворил. Следовательно, земли подлежат возврату государству.

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