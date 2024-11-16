На Хмельниччині суд повернув державі землі, на яких розміщена пам’ятка археології

У власність держави повернули земельні ділянки, на яких розміщена пам’ятка археології Двошарове городище.

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У Хмельницькій області прокуратура через суд відновила права держави на земельні ділянки, що мають історико-культурне значення.

Суд зобов'язав повернути дві земельні ділянки, на яких розташоване археологічне місцезнаходження — Двошарове городище з незаконного володіння до державної власності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Цей об’єкт культурної спадщини і земля, на якій він знаходиться, є власністю держави.

Водночас прокурорами встановлено, що у 2020 році земельні ділянки передано у приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Внаслідок таких дій порушено виключне право власності держави на особливо цінні землі, а також створено реальні ризики пошкодження археологічної спадщини України.

З метою недопущення знищення культурної спадщини прокуратура пред’явила до суду позови про зобов’язання повернути ділянки законному власникові.

Позовні вимоги суд задовольнив. Відтак землі підлягають поверненню державі.

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