На Рівненщині покарали зловмисника, який з пістолетом та сокирою напав на двох жінок

Жінки намагались чинити спротив, але отримали важкі травми, від яких одна з них померла.

На Рівненщині судили зловмисника, який озброєний увірвався до будинку та напав на жінок. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, вночі 1 лютого цього року 42-річний чоловік, озброєний пістолетом, спорядженим гумовими кулями, та сокирою, у пошуках грошей розбив вікно та проник до будинку в селі Бондарі, де проживали 2 жінки. Він кілька разів вистрілив у потерпілих, а потім ще й вдарив їх сокирою.

Жінки чинили опір, але отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких одна з них за 11 днів померла у лікарні. Заволодіти грішми нападнику не вдалося.

Медиків та правоохоронців викликали сусіди, і вже за кілька годин працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився житель Дубенщини. При собі чоловік мав гранату, ножі, сокиру, пістолет і набої, а під час затримання погрожував вбивством та фізичним насильством працівникам поліції.

У суді він переконував, що вбивати жінку наміру не мав, зброю взяв для залякування, а на злочин пішов через борги.

Демидівський районний суд за сукупністю злочинів призначив зловмиснику остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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