В Ровенской области наказали злоумышленника, который с пистолетом и топором напал на двух женщин

Женщины пытались сопротивляться, но получили тяжелые травмы, от которых одна из них умерла.

В Ровенской судили злоумышленника, который вооруженный ворвался в дом и напал на женщин. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, ночью 1 февраля этого года 42-летний мужчина, вооруженный пистолетом, снаряженным резиновыми пулями и топором, в поисках денег разбил окно и проник в дом в селе Бондари, где проживали 2 женщины. Он несколько раз выстрелил в пострадавших, а затем еще и ударил их топором.

Женщины сопротивлялись, но получили тяжкие телесные повреждения, от которых одна из них за 11 дней умерла в больнице. Завладеть деньгами нападающему не удалось.

Медиков и правоохранителей вызвали соседи, и уже через несколько часов сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался житель Дубенщины. При себе мужчина имел гранату, ножи, топор, пистолет и патроны, а во время задержания угрожал убийством и физическим насилием работникам полиции.

В суде он убеждал, что убивать женщину не собирался, оружие взял для запугивания, а на преступление пошел из-за долгов.

Демидовский районный суд по совокупности преступлений назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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