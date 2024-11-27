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Гоструда объясняет, какие особенности увольнения работников во время военного положения

17:12, 27 ноября 2024
Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.
Гоструда объясняет, какие особенности увольнения работников во время военного положения
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Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет нюансы увольнения работников во время военного положения.

Из-за ведения боевых действий в районах, где расположено предприятие, учреждение, организация и наличие угрозы для жизни и здоровья работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечение к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры).

В период действия военного положения допустимо увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанной в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

Также возможна приостановка действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы.

О приостановлении действия трудового договора работодатель и работник по возможности должны уведомить друг друга любым доступным способом.

Приостановление действия трудового договора может осуществляться по инициативе одной из сторон сроком не более чем период действия военного положения. В случае принятия решения об отмене приостановки действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

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увольнение Гоструда

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