В Украине выросла ставка налога от продаж автомобилей и мотоциклов

С 1 декабря изменился военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества.

Как известно, 1 декабря вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Главными изменениями, предусмотренными в этом законе, является увеличение военного сбора с 1,5% до 5% для физических лиц с любых доходов.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в соответствии с внесенными изменениями с 1 декабря изменился военный сбор с 1,5% до 5% на доходы физических лиц от продажи движимого имущества в течение одного года: легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Следовательно, если автовладелец решил продать свое транспортное средство в течение одного года, он должен уплатить определенный налог:

продажа первого авто – 0%;

продажа второго авто – 5% от стоимости авто + военный сбор – 5%;

продажа третьего и более – 18% от стоимости авто + военный сбор – 5%.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор в 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор в 5% от оценочной стоимости.

Также в сервисном центре МВД добавили, что военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в Законе, остается без изменений на уровне 1,5%.

Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала, кто и как будет платить военный сбор и другие налоги.

Также сообщалось, что нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

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