В Україні зросла ставка податку від продажу автомобілів та мотоциклів

З 1 грудня змінився військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна.

Як відомо, 1 грудня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Головними змінами, які передбачені в цьому законі, є збільшення військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що відповідно до внесених змін з 1 грудня змінився військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

Відтак, якщо автовласник вирішив продати свій транспортний засіб впродовж одного року, він має сплатити визначений податок:

продаж першого авто – 0 %;

продаж другого авто – 5 % від вартості авто + військовий збір – 5%;

продаж третього і більше – 18 % від вартості авто + військовий збір – 5%.

При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5 % і військовий збір 5 % від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18 % і військовий збір 5 % від оціночної вартості.

Також у сервісному центрі МВС додали, військовий збір для військовослужбовців та працівників силових структур, що визначені у Законі, залишається без змін на рівні 1,5%.

Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, хто та як платитиме військовий збір та інші податки.

Також ми писали, що нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

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