Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні зросла ставка податку від продажу автомобілів та мотоциклів

11:36, 3 грудня 2024
З 1 грудня змінився військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна.
В Україні зросла ставка податку від продажу автомобілів та мотоциклів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 1 грудня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Головними змінами, які передбачені в цьому законі, є збільшення військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб з будь-яких доходів.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що відповідно до внесених змін з 1 грудня змінився військовий збір з 1,5% до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна впродовж одного року: легкових автомобілів, мопедів і мотоциклів. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

Відтак, якщо автовласник вирішив продати свій транспортний засіб впродовж одного року, він має сплатити визначений податок: 

продаж першого авто – 0 %;

продаж другого авто – 5 % від вартості авто + військовий збір – 5%;

продаж третього і більше – 18 % від вартості авто + військовий збір – 5%.

При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5 % і військовий збір 5 % від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18 % і військовий збір 5 % від оціночної вартості.

Також у сервісному центрі МВС додали, військовий збір для військовослужбовців та працівників силових структур, що визначені у Законі, залишається без змін на рівні 1,5%.

Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала, хто та як платитиме військовий збір та інші податки.

Також ми писали, що нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податки автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нове Міністерство єдності українців може очолити Олексій Чернишов

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов може очолити новостворене Міністерство єдності українців.

Олена Шуляк заявила про необхідність підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори

За її словами, рекомендації «на основі досвіду ЄС» містять альтернативні шляхи голосування на виборах – через пошту чи інтернет.

Задля отримання позички $50 млрд: Роксолана Підласа пояснила, навіщо робити з Мінфіну Боргове агентство України

Україна не повертатиме цей кредит в $50 млрд, якщо не отримає репарації від Росії – Роксолана Підласа пояснила суть законопроекту про створення Боргового агентства України.

Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Трюдо, щоб Канада стала 51-м штатом США – Fox News

Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.

ВККС хоче надати ГРД та ГРМЕ повний доступ до суддівських досьє, але Комісія хоче гарантій, що інформація не буде передана стороннім особам

Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів запропоновано самим розробити ефективні механізми захисту персональних даних суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Богдан
    Андрій Богдан
    керівник Офісу Президента України у 2019-2020 pp.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва