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На Житомирщине мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы

07:00, 10 декабря 2024
В Звягеле мужчина нанес ножевое ранение женщине во время ссоры на улице.
На Житомирщине мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы
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В полицию Звягеля поступило сообщение о ранении женщины на одной из городских улиц. На место происшествия прибыли правоохранители, в частности следственно-оперативная группа райотдела полиции. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

По предварительным данным, между 39-летним мужчиной и его 34-летней сожительницей произошел конфликт. Во время ссоры, которая случилась прямо на улице, мужчина нанес женщине ножевое ранение. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия полицейские задокументировали все обстоятельства и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Ему предъявили подозрение по статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследованием занимается Звягельская окружная прокуратура.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Расследование продолжается.

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полиция убийство Житомир

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