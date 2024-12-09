Киеве водитель превысил скорость вчетверо – его ждет штраф

Автомобиль гнал со скоростью 202 км/ч.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся со скоростью 202 км/ч.

Отметим, что скорость в городе в настоящее время разрешена не более 50 км/ч, то есть водитель превысил ее в четыре раза.

Водителю выписали штраф на 1700 гривен – по ч. 4 ст. 122, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч.

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