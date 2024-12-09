На личном телефоне Зеленского не установлен Telegram — NYT

Перед полномасштабным вторжением РФ об угрозах Telegram Владимиру Зеленскому доложила разведка.

На личном телефоне Президента Украины Владимира Зеленского не установлено приложение Telegram. Прямо перед полномасштабным вторжением РФ о его угрозах Зеленскому доложила разведка. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, двое осведомленных людей рассказали, что в докладе разведки Зеленского предупредили о риске российского влияния в мессенджере, но отметили, что полного запрета программы эта угроза не требует.

В то же время в NYT добавляют о тайных встречах по вопросам кибербезопасности, на которых украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений на Telegram.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальным координационным центром кибербезопасности было принято решение о запрете на установку и использование Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Однако этот запрет не касается персональных смартфонов. Также постановление не запрещает госорганам продолжать вести собственные телеграммы-каналы. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее сообщалось, Рада работает над раскрытием анонимности Телеграм-каналов.

Добавим, прокурорам запретили использовать Telegram.

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