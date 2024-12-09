Практика судів
  1. В Україні

На особистому телефоні Зеленського не встановлений Telegram — NYT

17:53, 9 грудня 2024
Перед повномасштабним вторгненням РФ про загрози Telegram Володимиру Зеленському доповіла розвідка.
На особистому телефоні Зеленського не встановлений Telegram — NYT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На особистому телефоні Президента України Володимира Зеленського не встановлений застосунок Telegram. Прямо перед повномасштабним вторгненням РФ про його загрози Зеленському доповіла розвідка. Про це повідомило видання New York Times із посиланням на неназвані джерела.

Як зазначає видання, двоє обізнаних людей розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але зазначили, що повної заборони програми ця загроза не вимагає.

Водночас у NYT додають про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.

Як повідомляла «Судово-юридична газета»Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Однак ця заборона не стосується персональних смартфонів. Також постанова не забороняє  держорганам продовжувати вести власні Телеграм-канали. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Раніше повідомлялося, Рада працює над розкриттям анонімності Телеграм-каналів.

Додамо, прокурорам заборонили використовувати Telegram.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи

Документи для участі у конкурсі на посади двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.

В Секретаріаті ВККС з'явився тимчасовий керівник

Тарас Нешик повернувся до роботи у Секретаріаті ВККС.

Питання щодо порядку підтвердження повноважень адвоката, про якого відсутні дані в ЄРАУ, передано на розгляд Об’єднаної палати КЦС

На думку колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, наявність або відсутність відомостей про адвоката в ЄРАУ не є передумовою можливості здійснювати повноваження адвоката як представника в суді.

Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео