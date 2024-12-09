На особистому телефоні Зеленського не встановлений Telegram — NYT

Перед повномасштабним вторгненням РФ про загрози Telegram Володимиру Зеленському доповіла розвідка.

На особистому телефоні Президента України Володимира Зеленського не встановлений застосунок Telegram. Прямо перед повномасштабним вторгненням РФ про його загрози Зеленському доповіла розвідка. Про це повідомило видання New York Times із посиланням на неназвані джерела.

Як зазначає видання, двоє обізнаних людей розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але зазначили, що повної заборони програми ця загроза не вимагає.

Водночас у NYT додають про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Однак ця заборона не стосується персональних смартфонів. Також постанова не забороняє держорганам продовжувати вести власні Телеграм-канали. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Раніше повідомлялося, Рада працює над розкриттям анонімності Телеграм-каналів.

Додамо, прокурорам заборонили використовувати Telegram.

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