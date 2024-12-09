У Києві водій перевищив швидкість учетверо – на нього чекає штраф

Автівка гнала зі швидкістю 202 км/год.

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Як повідомила Патрульна поліція Києва, інспектори зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався зі швидкістю 202 км/год.

Зазначимо, що швидкість у місті наразі дозволена не більше 50 км/год, тобто водій перевищив її вчетверо.

Водієві виписали штраф на 1700 гривень — за ч. 4 ст. 122, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год.

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