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На Житомирщині чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство співмешканки

07:00, 10 грудня 2024
У Звягелі чоловік завдав ножового поранення жінці під час сварки на вулиці.
На Житомирщині чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство співмешканки
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До поліції Звягеля надійшло повідомлення про поранення жінки на одній із міських вулиць. На місце події прибули правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група райвідділу поліції. Про це повідомила поліція Житомирської області.

За попередніми даними, між 39-річним чоловіком і його 34-річною співмешканкою стався конфлікт. Під час сварки, яка трапилася просто на вулиці, чоловік завдав жінці ножового поранення. Постраждалу доставили до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.

На місці події поліцейські задокументували всі обставини та вилучили речові докази. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому висунули підозру за статтею про замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідуванням займається Звягельська окружна прокуратура.

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Розслідування триває.

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поліція вбивство Житомир

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