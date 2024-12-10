На Житомирщині чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство співмешканки

У Звягелі чоловік завдав ножового поранення жінці під час сварки на вулиці.

До поліції Звягеля надійшло повідомлення про поранення жінки на одній із міських вулиць. На місце події прибули правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група райвідділу поліції. Про це повідомила поліція Житомирської області.

За попередніми даними, між 39-річним чоловіком і його 34-річною співмешканкою стався конфлікт. Під час сварки, яка трапилася просто на вулиці, чоловік завдав жінці ножового поранення. Постраждалу доставили до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.

На місці події поліцейські задокументували всі обставини та вилучили речові докази. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому висунули підозру за статтею про замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідуванням займається Звягельська окружна прокуратура.

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Розслідування триває.

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