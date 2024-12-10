На Житомирщині чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство співмешканки

До поліції Звягеля надійшло повідомлення про поранення жінки на одній із міських вулиць. На місце події прибули правоохоронці, зокрема слідчо-оперативна група райвідділу поліції. Про це повідомила поліція Житомирської області.
За попередніми даними, між 39-річним чоловіком і його 34-річною співмешканкою стався конфлікт. Під час сварки, яка трапилася просто на вулиці, чоловік завдав жінці ножового поранення. Постраждалу доставили до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.
На місці події поліцейські задокументували всі обставини та вилучили речові докази. Зловмисника затримали у процесуальному порядку. Йому висунули підозру за статтею про замах на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідуванням займається Звягельська окружна прокуратура.
Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Розслідування триває.
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