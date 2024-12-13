В Киеве задержали мужчину с 1,5 кг каннабиса, а дома нашли еще 16 кг наркотиков

Стоимость найденных наркотиков достигает более 7 миллионов гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, у которого при себе было 1,5 кг каннабиса, а во время обыска его квартиры обнаружили еще почти 16 кг наркотика. Общая стоимость изъятого каннабиса на черном рынке оценивается в более 7 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый, уроженец Днепропетровской области, недавно переехал в столицу с целью заработка. Он заказывал каннабис через социальные сети и сбывал его с помощью «закладок». Задержали его возле станции метро «Красный хутор» с двумя вакуумными пакетами наркотиков и саперной лопатой.

Кроме того, правоохранители установили четыре места, где мужчина успел сделать «закладки», а во время обыска его жилья нашли пакеты с расфасованным каннабисом.

Подозреваемому сообщено о подозрении за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупных размерах с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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