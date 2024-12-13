У Києві затримали чоловіка з 1,5 кг канабісу, а вдома знайшли ще 16 кг наркотиків

Вартість знайдених наркотиків сягає понад 7 мільйонів гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, у якого при собі було 1,5 кг канабісу, а під час обшуку його квартири виявили ще майже 16 кг наркотика. Загальна вартість вилученого канабісу на чорному ринку оцінюється в понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозрюваний, уродженець Дніпропетровської області, нещодавно переїхав до столиці з метою заробітку. Він замовляв канабіс через соціальні мережі та збував його за допомогою «закладок». Затримали його поблизу станції метро «Червоний хутір» з двома вакуумними пакетами наркотиків і саперною лопатою.

Крім того, правоохоронці встановили чотири місця, де чоловік встиг зробити «закладки», а під час обшуку його житла знайшли пакунки з розфасованим канабісом.

Підозрюваному повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України). За цією статтею йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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