Закон об отсрочке до 2027 года ЕВРО-6 для авто могут принять в этом году

Законопроект предусматривает отсрочку до 2027 года внедрения требования по соответствию экологическим нормам Евро-6.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу и в целом законопроект 12267. Следовательно, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», если депутаты успеют в этом году рассмотреть этот законопроект и согласятся с рекомендацией Комитета, достаточно будет одного голосования для его принятия.

Нормами этого законопроекта, в частности, предусмотрена отсрочка до 2027 года внедрения требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 для автобусов, грузовых и спецавтомобилей, как для новых, так и бывших в употреблении.

Евро-6 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

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