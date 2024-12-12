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Закон про відтермінування до 2027 року ЄВРО-6 для авто можуть прийняти у цьому році

19:27, 12 грудня 2024
Законопроєкт передбачає відтермінування до 2027 року впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6.
Закон про відтермінування до 2027 року ЄВРО-6 для авто можуть прийняти у цьому році
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроєкт 12267. Відтак, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром», якщо депутати встигнуть в цьому році розглянути цей законопроєкт і погодяться з рекомендацією Комітету, достатньо буде одного голосування для його прийняття.

Нормами цього законопроєкту, зокрема, передбачено відтермінування до 2027 року впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для автобусів, вантажних та спецавтомобілів, як для нових, так і тих, що були у користуванні.

Євро-6 — екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

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Верховна Рада України авто автомобіль

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