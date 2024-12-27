Счетная палата выявила недостатки в управлении арестованными активами АРМА

Арестованные судами активы стоимостью около 40 миллиардов остаются непринятыми в управление.

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Счетная палата Украины сообщила, что провела аудит Агентства по выявлению, розыску и управлению активами. Проверка охватила период за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года.

Был выявлен ряд проблем, в частности отсутствие достаточного правового поля и целостной системы управления арестованными активами, а также неурегулированность взаимоотношений между АРМА и органами прокуратуры и досудебного расследования.

«Аудит Счетной палаты выявил проблемы, мешающие эффективному управлению арестованными активами, хотя и показал наличие положительных изменений, которые могут стать фундаментом для дальнейших улучшений в этой сфере», – говорится в сообщении.

В частности, в I полугодии 2024 года показатели деятельности АРМА росли по сравнению с предыдущими годами. В течение 2022–2023 годов и I полугодие 2024 года Агентством обеспечено поступление от: управления активами 0,4 млрд грн, управления денежными средствами – 0,6 млрд грн, реализации активов 1,6 млрд грн.

Было установлено несовершенство существующих механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов и недостатки внутренних регламентных норм для действенного мониторинга и контроля.

Аудиторы также констатировали, что управление арестованными активами осуществлялось в условиях неурегулированности взаимоотношений между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования на этапе передачи-принятия активов. Также не хватает инструментов для эффективной деятельности для сохранения/увеличения экономической стоимости активов.

Из более чем 100 тыс. судебных определений об аресте имущества лишь 1% предусматривал передачу в управление АРМА. Значительная часть определений не выполняется из-за отсутствия нормативно урегулированной процедуры передачи активов и недостаточного взаимодействия с органами прокуратуры и досудебного расследования. По 549 определениям активы стоимостью более 39,4 млрд грн остаются непринятыми в управление, что свидетельствует о значительных потерях для государства, говорится в Отчете Счетной палаты.

Аудит обнаружил, что в Едином государственном реестре активов отсутствует полная информация об активах, что приводит к искажению данных об их стоимости. Контроль за эффективностью управления переданными активами (по трети договоров) привело к недополучению ожидаемого результата от управления активами (экономической выгоды или прогнозируемого дохода), расчетно в сумме 81,3 млн грн;

Также Агентство в 2022-2023 годах не владело достаточной информацией о рыночной стоимости всех проданных активов и оценочной стоимостью за 61,3% реализуемых активов. По этой причине реализация активов по четырем определениям была ниже рыночной на 769,3 млн грн.

Обратили внимание аудиторы и на то, что принятие в управление средств в наличной и безналичной формах или в банковском металле осуществляется без надлежащего нормативно-правового обеспечения.

Что касается выявленных проблем деятельности, то аудитом была установлена ​​недостаточность финансового ресурса, необходимого для обеспечения институционной состоятельности АРМА.

Во время проведения аудита произошел ряд положительных изменений, в частности обновление учетной политики АРМА, что позволит отразить активы на сумму 51,5 млрд грн в бухгалтерском учете.

Также была доработана система менеджмента активов для автоматизации процессов управления и разработан проект совместного приказа АРМА с Офисом генерального прокурора по налаживанию взаимодействия между Агентством и органами прокуратуры, органами досудебного расследования при передаче-принятии активов.

Задля удосконалення процесу управління активами АРМА, Кабміну та Верховній Раді було надано низку рекомендацій, що стосуються, зокрема:

- розроблення стратегічних, програмних та планових документів у сфері управління активами;

- приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших органів, долучених до процесу управління активами, у відповідність із вимогами Закону № 772;

- врегулювання відносин АРМА з прокуратурою, органами досудового розслідування, іншими зацікавленими сторонами, іноземними органами при прийнятті в управління активів, в тому числі розташованих за кордоном;

- запровадження АРМА бухгалтерського обліку активів, автоматизованого управлінського обліку активів (розроблення відповідного програмного забезпечення);

- проведення інвентаризації всіх ухвал суду та активів, які мали бути прийняті в управління на їх виконання та звірки даних з Офісом Генерального прокурора;

- встановлення чітких та прозорих критеріїв конкурсного відбору оцінювачів та управителів активами;

- визначення типових договорів на управління активами та переліку витрат, понесених у зв’язку з управлінням ними;

- удосконалення процедур проведення електронних торгів щодо передачі в управління (реалізації) активів;

- встановлення чітких критеріїв і умов зниження вартості активів та мінімально допустимої величини вартості активів, які реалізуються на електронних аукціонах;

- удосконалення Положення про ЄДРА в частині процедур внесення до реєстру інформації та визначення повноважень і відповідальності інших учасників цього Процесу;

- доопрацювання ЄДРА відповідно до вимог Закону № 772 в частині забезпечення інформацією, необхідною для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо поводження з активами.