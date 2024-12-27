Счетная палата оценила деятельность Минэкономики относительно мобилизации

В рамках аудита исследованы уровень научного, методического и финансового обеспечения процесса мобилизационной подготовки и мобилизации.

Фото: rp.gov.ua

Счетная палата сообщила, что утвердила Отчет о результатах аудита соответствия по теме «Деятельность Министерства экономики Украины по обеспечению функционирования национальной экономики в особый период». Там подчеркнули, что материалы Отчета содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Аудит проведен с целью оценки соответствия деятельности Минэкономики по обеспечению функционирования национальной экономики в особый период полномочиями, определенными нормативно-правовыми актами по реализации государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Указанным аудитом охвачен период деятельности Минэкономики за 2022-2023 годы и 9 месяцев 2024 года.

Ответственный за проведение этого аудита член Счетной палаты Геннадий Плис отметил: «Защита и оборонные возможности государства напрямую зависят от уровня его мобилизационной подготовки и мобилизации. Таким образом, мобилизационная подготовка и мобилизация – среди главных составляющих организации обороны государства для обеспечения достойного отпора агрессору и получения преимущества над ним».

В рамках аудита исследованы уровень научного, методического и финансового обеспечения процесса мобилизационной подготовки и мобилизации; уровень выполнения Минэкономики полномочий в данной сфере и недостатки нормативно-правового и организационного обеспечения процесса.

По итогам контрольного мероприятия даны рекомендации Кабинету Министров Украины и Минэкономики, выполнение которых позволит в будущем улучшить ситуацию с исполнением полномочий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести вред национальной безопасности Украины. Эти материалы будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины и объекту контроля с соблюдением требований законодательства о государственной тайне», - добавили в Счетной палате.

Ранее сообщалось, что Счетная палата впервые провела аудит ВАКС.

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