Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата оценила деятельность Минэкономики относительно мобилизации

14:05, 27 декабря 2024
В рамках аудита исследованы уровень научного, методического и финансового обеспечения процесса мобилизационной подготовки и мобилизации.
Счетная палата оценила деятельность Минэкономики относительно мобилизации
Фото: rp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что утвердила Отчет о результатах аудита соответствия по теме «Деятельность Министерства экономики Украины по обеспечению функционирования национальной экономики в особый период». Там подчеркнули, что материалы Отчета содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Аудит проведен с целью оценки соответствия деятельности Минэкономики по обеспечению функционирования национальной экономики в особый период полномочиями, определенными нормативно-правовыми актами по реализации государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Указанным аудитом охвачен период деятельности Минэкономики за 2022-2023 годы и 9 месяцев 2024 года.

Ответственный за проведение этого аудита член Счетной палаты Геннадий Плис отметил: «Защита и оборонные возможности государства напрямую зависят от уровня его мобилизационной подготовки и мобилизации. Таким образом, мобилизационная подготовка и мобилизация – среди главных составляющих организации обороны государства для обеспечения достойного отпора агрессору и получения преимущества над ним».

В рамках аудита исследованы уровень научного, методического и финансового обеспечения процесса мобилизационной подготовки и мобилизации; уровень выполнения Минэкономики полномочий в данной сфере и недостатки нормативно-правового и организационного обеспечения процесса.

По итогам контрольного мероприятия даны рекомендации Кабинету Министров Украины и Минэкономики, выполнение которых позволит в будущем улучшить ситуацию с исполнением полномочий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести вред национальной безопасности Украины. Эти материалы будут направлены Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины и объекту контроля с соблюдением требований законодательства о государственной тайне», - добавили в Счетной палате.

Ранее сообщалось, что Счетная палата впервые провела аудит ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минэкономики мобилизация Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным

Также требование по «белой» зарплате в 20 тысяч грн для бронирования не будет касаться юридических лиц – религиозных организаций.

Частный исполнитель имеет право на возмещение судебных расходов, понесенных им во время осуществления судом соответствующего судебного производства – Большая Палата Верховного Суда

Однако частный исполнитель должен обосновать наличие расходов, возникших в связи с обращением с жалобой на его действия.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Суд приговором обязал прочитать произведение Сергея Жадана мужчину, который обманул покупателя на продаже гелевых шариков

По мнению суда, наказание может иметь свое выражение не только и не столько в наказании, но и в исправлении осужденных.

В Уголовный кодекс введен порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Новый закон вводит возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео