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Рахункова палата оцінила діяльність Мінекономіки щодо мобілізації

14:05, 27 грудня 2024
У межах аудиту досліджено рівень наукового, методичного та фінансового забезпечення процесу мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Рахункова палата оцінила діяльність Мінекономіки щодо мобілізації
Фото: rp.gov.ua
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Рахункова палата повідомила, що ухвалила Звіт про результати аудиту відповідності на тему «Діяльність Міністерства економіки України щодо забезпечення функціонування національної економіки в особливий період». Там наголосили, що матеріали Звіту містять відомості, які становлять державну таємницю.

Аудит проведено з метою надання оцінки відповідності діяльності Мінекономіки щодо забезпечення функціонування національної економіки в особливий період повноваженням, визначеним нормативно-правовими актами щодо реалізації державної політики в сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Зазначеним аудитом охоплено період діяльності Мінекономіки за 2022–2023 роки та 9 місяців 2024 року.

Відповідальний за проведення цього аудиту член Рахункової палати Геннадій Пліс зазначив: «Захист і оборонні можливості держави прямо залежать від рівня її мобілізаційної підготовки та мобілізації. Таким чином, мобілізаційна підготовка та мобілізація – серед головних складових організації оборони держави для забезпечення надання гідної відсічі агресору та отримання переваги над ним».

У межах аудиту досліджено рівень наукового, методичного та фінансового забезпечення процесу мобілізаційної підготовки та мобілізації; рівень виконання Мінекономіки повноважень у цій сфері та недоліки нормативно-правового та організаційного забезпечення процесу.

За підсумками контрольного заходу надано рекомендації Кабінету Міністрів України та Мінекономіки, виконання яких дозволить у майбутньому покращити ситуацію із виконанням повноважень з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

«Розголошення відомостей, які містяться у матеріалах аудиту, може завдати шкоди національній безпеці України. Ці матеріали будуть надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України та об’єкту контролю з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю», - додали у Рахунковій палаті.

Раніше ми писали, що Рахункова палата вперше провела аудит ВАКС.

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Мінекономіки мобілізація Рахункова палата

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