Верховний Суд і Мін’юст — лідери у впровадженні рекомендацій Рахункової палати

Рахункова палата проаналізувала впровадження своїх рекомендацій державними органами у сфері загальнодержавних функцій і судової влади. За даними відомства, у період з 2018 по 2023 рік виконано 77,8% рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій. У судовій сфері цей показник склав майже 80% за 2020-2023 роки та 9 місяців 2024-го. Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.
Деталі виконання рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій
З 252 рекомендацій, наданих за підсумками 10 контрольних заходів, реалізовано 196. Найвищий рівень виконання рекомендацій (90%) продемонстрували Національне агентство з питань держслужби (НАДС) і Міністерство закордонних справ (МЗС). Водночас найнижчий показник (50%) зафіксовано в Дипломатичній академії України.
Основні досягнення у цій сфері:
Прийнято:
Рахункова палата підбила підсумки виконання своїх рекомендацій у сфері судової влади та юстиції за результатами 14 контрольних заходів. Із 148 наданих рекомендацій реалізовано 118, що становить близько 80%.
Найвищі результати продемонстрували:
Найнижчий показник зафіксовано у Вищої ради правосуддя – 59%.
Досягнення за виконаними рекомендаціями:
Для реалізації цих рекомендацій ухвалено три постанови Кабінету Міністрів та 21 нормативний акт об’єктів контролю.
Деякі рекомендації залишаються невиконаними через об’єктивні причини (тривалість узгоджень, недостатнє фінансування) та суб’єктивні (несвоєчасність рішень).
За словами члена Рахункової палати Кирила Клименка, впровадження рекомендацій покращило прозорість, управління та діяльність органів влади. Для моніторингу виконання розроблено інтерактивний дашборд спільно з Центром досліджень фіскальної політики та Інститутом аналітики й адвокації.
Цей інструмент дозволить контролювати реалізацію рекомендацій у сферах судової влади, юстиції та державного управління за 2018–2024 роки, сприяючи більшій підзвітності та ефективності управління державним майном.
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