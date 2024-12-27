Практика судів
  1. В Україні

Верховний Суд і Мін’юст — лідери у впровадженні рекомендацій Рахункової палати

14:12, 27 грудня 2024
Рахункова палата: з 2020 року виконано 80% рекомендацій у судовій сфері.
Верховний Суд і Мін’юст — лідери у впровадженні рекомендацій Рахункової палати
Фото: zn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата проаналізувала впровадження своїх рекомендацій державними органами у сфері загальнодержавних функцій і судової влади. За даними відомства, у період з 2018 по 2023 рік виконано 77,8% рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій. У судовій сфері цей показник склав майже 80% за 2020-2023 роки та 9 місяців 2024-го. Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Деталі виконання рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій

З 252 рекомендацій, наданих за підсумками 10 контрольних заходів, реалізовано 196. Найвищий рівень виконання рекомендацій (90%) продемонстрували Національне агентство з питань держслужби (НАДС) і Міністерство закордонних справ (МЗС). Водночас найнижчий показник (50%) зафіксовано в Дипломатичній академії України.

Основні досягнення у цій сфері:

  • Розроблено нормативно-правові акти, що регулюють оплату праці держслужбовців за класифікатором посад.
  • Запроваджено зміни до Стратегії реформування державного управління на 2022–2025 роки щодо структури заробітної плати.
  • Удосконалено умови оплати праці працівників Дипломатичної академії та узгоджено її Статут із законодавством.
  • Упорядковано процеси управління державним майном, публічних закупівель і оплати праці помічників народних депутатів.

Прийнято:

  • Чотири законодавчі акти.
  • Дві постанови та два розпорядження Верховної Ради.
  • 40 актів Кабміну та 129 нормативних документів об’єктів контролю.

Рахункова палата підбила підсумки виконання своїх рекомендацій у сфері судової влади та юстиції за результатами 14 контрольних заходів. Із 148 наданих рекомендацій реалізовано 118, що становить близько 80%.

Найвищі результати продемонстрували:

  • Верховний Суд – 100%.
  • Міністерство юстиції – 90%.
  • Координаційний центр з надання правничої допомоги – 88%.

Найнижчий показник зафіксовано у Вищої ради правосуддя – 59%.

Досягнення за виконаними рекомендаціями:

  • Завершено процес ліквідації апеляційних судів.
  • Удосконалено систему надання безоплатної правничої допомоги.
  • Забезпечено суди належними приміщеннями та охороною.
  • Розроблено механізми для стабільного функціонування Вищої ради правосуддя за умов неповного складу її членів.

Для реалізації цих рекомендацій ухвалено три постанови Кабінету Міністрів та 21 нормативний акт об’єктів контролю.

Деякі рекомендації залишаються невиконаними через об’єктивні причини (тривалість узгоджень, недостатнє фінансування) та суб’єктивні (несвоєчасність рішень).

За словами члена Рахункової палати Кирила Клименка, впровадження рекомендацій покращило прозорість, управління та діяльність органів влади. Для моніторингу виконання розроблено інтерактивний дашборд спільно з Центром досліджень фіскальної політики та Інститутом аналітики й адвокації.

Цей інструмент дозволить контролювати реалізацію рекомендацій у сферах судової влади, юстиції та державного управління за 2018–2024 роки, сприяючи більшій підзвітності та ефективності управління державним майном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд Міністерство юстиції України Рахункова палата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих

Також вимога щодо «білої» зарплати в 20 тисяч грн для бронювання не буде стосуватися юридичних осіб – релігійних організацій.

Приватний виконавець має право на відшкодування судових витрат, понесених ним під час здійснення судом відповідного судового провадження – Велика Палата Верховного Суду

Однак приватний виконавець повинен обґрунтувати наявність витрат, які виникли у зв`язку зі зверненням зі скаргою на його дії.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

До Кримінального кодексу введено порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Новий закон запроваджує можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео