Верховний Суд і Мін’юст — лідери у впровадженні рекомендацій Рахункової палати

Рахункова палата: з 2020 року виконано 80% рекомендацій у судовій сфері.

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Рахункова палата проаналізувала впровадження своїх рекомендацій державними органами у сфері загальнодержавних функцій і судової влади. За даними відомства, у період з 2018 по 2023 рік виконано 77,8% рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій. У судовій сфері цей показник склав майже 80% за 2020-2023 роки та 9 місяців 2024-го. Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

Деталі виконання рекомендацій у сфері загальнодержавних функцій

З 252 рекомендацій, наданих за підсумками 10 контрольних заходів, реалізовано 196. Найвищий рівень виконання рекомендацій (90%) продемонстрували Національне агентство з питань держслужби (НАДС) і Міністерство закордонних справ (МЗС). Водночас найнижчий показник (50%) зафіксовано в Дипломатичній академії України.

Основні досягнення у цій сфері:

Розроблено нормативно-правові акти, що регулюють оплату праці держслужбовців за класифікатором посад.

Запроваджено зміни до Стратегії реформування державного управління на 2022–2025 роки щодо структури заробітної плати.

Удосконалено умови оплати праці працівників Дипломатичної академії та узгоджено її Статут із законодавством.

Упорядковано процеси управління державним майном, публічних закупівель і оплати праці помічників народних депутатів.

Прийнято:

Чотири законодавчі акти.

Дві постанови та два розпорядження Верховної Ради.

40 актів Кабміну та 129 нормативних документів об’єктів контролю.

Рахункова палата підбила підсумки виконання своїх рекомендацій у сфері судової влади та юстиції за результатами 14 контрольних заходів. Із 148 наданих рекомендацій реалізовано 118, що становить близько 80%.

Найвищі результати продемонстрували:

Верховний Суд – 100%.

Міністерство юстиції – 90%.

Координаційний центр з надання правничої допомоги – 88%.

Найнижчий показник зафіксовано у Вищої ради правосуддя – 59%.

Досягнення за виконаними рекомендаціями:

Завершено процес ліквідації апеляційних судів.

Удосконалено систему надання безоплатної правничої допомоги.

Забезпечено суди належними приміщеннями та охороною.

Розроблено механізми для стабільного функціонування Вищої ради правосуддя за умов неповного складу її членів.

Для реалізації цих рекомендацій ухвалено три постанови Кабінету Міністрів та 21 нормативний акт об’єктів контролю.

Деякі рекомендації залишаються невиконаними через об’єктивні причини (тривалість узгоджень, недостатнє фінансування) та суб’єктивні (несвоєчасність рішень).

За словами члена Рахункової палати Кирила Клименка, впровадження рекомендацій покращило прозорість, управління та діяльність органів влади. Для моніторингу виконання розроблено інтерактивний дашборд спільно з Центром досліджень фіскальної політики та Інститутом аналітики й адвокації.

Цей інструмент дозволить контролювати реалізацію рекомендацій у сферах судової влади, юстиції та державного управління за 2018–2024 роки, сприяючи більшій підзвітності та ефективності управління державним майном.

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