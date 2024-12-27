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Верховный Суд и Минюст – лидеры во внедрении рекомендаций Счетной палаты

14:12, 27 декабря 2024
Счетная палата: с 2020 года выполнено 80% рекомендаций в судебной сфере.
Верховный Суд и Минюст – лидеры во внедрении рекомендаций Счетной палаты
Фото: zn.ua
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Счетная палата проанализировала внедрение своих рекомендаций государственными органами в сфере общегосударственных функций и судебной власти. По данным ведомства, в период с 2018 по 2023 год выполнено 77,8% рекомендаций в сфере общегосударственных функций. В судебной сфере этот показатель составил почти 80% за 2020-2023 годы и 9 месяцев 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

Детали выполнения рекомендаций в сфере общегосударственных функций

Из 252 рекомендаций, предоставленных по итогам 10 контрольных мероприятий, реализовано 196. Самый высокий уровень выполнения рекомендаций (90%) продемонстрировали Национальное агентство по вопросам госслужбы (НАГС) и Министерство иностранных дел (МИД). В то же время самый низкий показатель (50%) зафиксирован в Дипломатической академии Украины.

Основные достижения в этой сфере:

  • Разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда госслужащих по классификатору должностей.
  • Введены изменения в Стратегию реформирования государственного управления на 2022-2025 годы относительно структуры заработной платы.
  • Усовершенствованы условия оплаты труда работников Дипломатической академии и согласован ее Устав с законодательством.
  • Упорядочены процессы управления государственным имуществом, публичных закупок и оплаты труда помощников народных депутатов.

Принято:

  • Четыре законодательных акта.
  • Два постановления и два распоряжения Верховной Рады.
  • 40 актов Кабмина и 129 нормативных документов объектов контроля.

Счетная палата подвела итоги выполнения своих рекомендаций в сфере судебной власти и юстиции по результатам 14 контрольных мероприятий. Из 148 предоставленных рекомендаций реализовано 118, что составляет около 80%.

Самые высокие результаты продемонстрировали:

  • Верховный Суд - 100%.
  • Министерство юстиции - 90%.
  • Координационный центр по предоставлению юридической помощи - 88%.

Самый низкий показатель зафиксирован у Высшего совета правосудия - 59%.

Достижения по выполненным рекомендациям:

  • Завершен процесс ликвидации апелляционных судов.
  • Усовершенствована система предоставления бесплатной юридической помощи.
  • Обеспечены суды надлежащими помещениями и охраной.
  • Разработаны механизмы для стабильного функционирования Высшего совета правосудия в условиях неполного состава его членов.

Для реализации этих рекомендаций принято три постановления Кабинета Министров и 21 нормативный акт объектов контроля.

Некоторые рекомендации остаются невыполненными по объективным причинам (продолжительность согласований, недостаточное финансирование) и субъективным (несвоевременность решений).

По словам члена Счетной палаты Кирилла Клименко, внедрение рекомендаций улучшило прозрачность, управление и деятельность органов власти. Для мониторинга выполнения разработан интерактивный дашборд совместно с Центром исследований фискальной политики и Институтом аналитики и адвокации.

Этот инструмент позволит контролировать реализацию рекомендаций в сферах судебной власти, юстиции и государственного управления за 2018-2024 годы, способствуя большей подотчетности и эффективности управления государственным имуществом.

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