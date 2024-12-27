Верховный Суд и Минюст – лидеры во внедрении рекомендаций Счетной палаты

Счетная палата проанализировала внедрение своих рекомендаций государственными органами в сфере общегосударственных функций и судебной власти. По данным ведомства, в период с 2018 по 2023 год выполнено 77,8% рекомендаций в сфере общегосударственных функций. В судебной сфере этот показатель составил почти 80% за 2020-2023 годы и 9 месяцев 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.
Детали выполнения рекомендаций в сфере общегосударственных функций
Из 252 рекомендаций, предоставленных по итогам 10 контрольных мероприятий, реализовано 196. Самый высокий уровень выполнения рекомендаций (90%) продемонстрировали Национальное агентство по вопросам госслужбы (НАГС) и Министерство иностранных дел (МИД). В то же время самый низкий показатель (50%) зафиксирован в Дипломатической академии Украины.
Основные достижения в этой сфере:
Принято:
Счетная палата подвела итоги выполнения своих рекомендаций в сфере судебной власти и юстиции по результатам 14 контрольных мероприятий. Из 148 предоставленных рекомендаций реализовано 118, что составляет около 80%.
Самые высокие результаты продемонстрировали:
Самый низкий показатель зафиксирован у Высшего совета правосудия - 59%.
Достижения по выполненным рекомендациям:
Для реализации этих рекомендаций принято три постановления Кабинета Министров и 21 нормативный акт объектов контроля.
Некоторые рекомендации остаются невыполненными по объективным причинам (продолжительность согласований, недостаточное финансирование) и субъективным (несвоевременность решений).
По словам члена Счетной палаты Кирилла Клименко, внедрение рекомендаций улучшило прозрачность, управление и деятельность органов власти. Для мониторинга выполнения разработан интерактивный дашборд совместно с Центром исследований фискальной политики и Институтом аналитики и адвокации.
Этот инструмент позволит контролировать реализацию рекомендаций в сферах судебной власти, юстиции и государственного управления за 2018-2024 годы, способствуя большей подотчетности и эффективности управления государственным имуществом.
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