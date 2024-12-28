В Киеве из-за ярмарок изменят движение автобусы и троллейбусы

Продовольственные ярмарки перекроют движение транспорта в столице.

В субботу, 28 декабря, из-за проведения продовольственных ярмарок в столице несколько автобусных маршрутов и троллейбус №34 будут курсировать с измененными схемами движения. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Изменения будут действовать с начала движения транспорта до завершения ярмарок на улицах Голосеевской, Сержа Лифаря, Иорданской и Академика Шалимова.

Маршруты транспорта на время изменений:

Автобус №2: до ул. Шолуденко - от ул. Вахтанга Кикабидзе до ул. Виталия Скакуна по обычному маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела, ул. Гарматная, просп. Берестейский до ул. Шолуденко; в обратном направлении - по собственному маршруту.

Автобус №39: до ул. Ракетной - через просп. Голосеевский, просп. Науки, ул. Лысогорскую до развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной; в обратном направлении - по обычному маршруту.

Автобус №98: маршрут включает ул. Радунскую, ул. Будищанскую, ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона), ул. Александры Экстер, просп. Красной Калины, ул. Сержа Лифаря, ул. Пуховскую до ТЭЦ-6.

Автобус №110: по направлению к ст. м. «Площадь Украинских Героев» - через ул. Радунскую, ул. Градинскую, ул. Оноре де Бальзака (четная сторона; в обратном направлении - нечетная сторона), ул. Александры Экстер, просп. Красной Калины, ул. Сержа Лифаря, ул. Николая Закревского, далее - по собственному маршруту.

Троллейбус №34: от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

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